Das Paradies für Austern-Liebhaber: Frankreichs Atlantikküste

Austern

Sie sind das Nationalgericht der beiden Atlantik-Départments. Austern ganz traditionell, die ausgezeichnete Güteklasse drei sind beliebt in Bistros in Saint Martin auf der Ile de Ré, mit Zitrone, Gemüseessig und Brot.

Éclade de Moules

Eine Spezialität, für die die Cabane Chez Mamelou auf der Ile d’Oléron berühmt ist. Miesmuscheln werden mit Piniennadeln bedeckt, diese werden verbrannt und fertig ist die würzige Schlemmerei.

Krustentierteller

Es gibt diese Mischungen an allerlei Köstlichem aus dem Meer hier in jedem guten Restaurant, wie zum Beispiel der Le 13-Oyster Bar in Royan. Mit oder ohne Austern. Und oft sind sie gar nicht so teuer wie befürchtet.