Frühlingsgefühle: Wo sich Reisen zur Blütezeit lohnt

Gibt es eine frühlingshaftere Blume als die Tulpe? In Lisse in den Niederlanden wird jährlich zur Tulpensaison ein Blumenkorso veranstaltet. Die Parade zieht mit ihren zahlreichen blumengeschmückten Wagons am 23. April 2022 von den Tulpengärten Keukenhof 42 Kilometer bis in die Altstadt Haarlems. Reisen zur Tulpensaison in die Niederlande und nach Flandern werden unter anderem organisiert durch Raiffeisen-Reisen oder Fischer Reisen.

Blühende Bäume auf den Mittelmeerinseln