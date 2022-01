Urlaub in Frankreich: Sechs Klassiker an der Atlantikküste

Direkt an der Grenze zu Spanien erhebt sich der 905 Meter hohe Gipfel des Berges La Rhune im französischen Baskenland. Ihm zu Füßen liegen – in nordwestlicher Richtung – Orte wie Saint-Jean-de-Luz, Bidart und Biarritz, aber auch die riesigen Wälder von Les Landes, der Atlantische Ozean und – im Süden – das Bidassoa-Tal. Wer die rund viereinhalbstündige Wanderung umgehen möchte, der besteigt in Sare, am Col de St. Ignace, den legendären „Train de la Rhune“. Seit 1924 ist die Bahn in Betrieb, heute ist sie eine der letzten noch funktionsfähigen Zahnradbahnen in der „Grande Nation“. Für die 736 Höhenmeter bis zum Gipfel benötigt sie 35 Minuten.

Die Wellen des Atlantiks: Surfen zwischen Biscarrosse und Capbreton