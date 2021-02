Boot findet Stadt: Vier Hausboot-Touren in Frankreich

2. Wer Lust auf Crêpes – dem kulinarischen bretonischen Exportschlager – hat, kann ab Melesse am Canal d’Ille-et-Rance nach Rennes tuckern. Die Hauptstadt der Bretagne glänzt mit mittelalterlichen Fachwerkhäusern und prächtiger Kathedrale.

3. Tipp im Elsass: Von Lutzelbourg über Niderviller durch Naturschutzgebiete, vorbei an kleinen Orten bis nach Nancy. Spezialität: Makronen.

4. Mediterraner geht’s am Canal du Midi zu. Die Hauptstrecke des Kanals im Süden Frankreichs erstreckt sich über 240 Kilometer, verbindet den Atlantik mit dem Mittelmeer. Ein Abschnitt führt von Négra nach Toulouse, in „La Ville Rose“. Der Name spielt auf die Terrakotta-Ziegel im Straßenbild an. Hier kann man schon im Frühjahr an den Ufern der Garonne relaxen und Cassoulet schmausen.