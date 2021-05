Auf zu den Widerständigen

„Okzitanisch“, erzählt die Journalistin Monique Boulze, konnte sich, anders als etwa Bretonisch, im Lauf der Jahre nicht stark weiterentwickeln, aber es ist nach wie vor sehr präsent. „Wir verwenden enorm viele okzitanische Ausdrücke in unserer Alltagssprache. Im Prinzip spricht der ganze Süden Okzitanisch. Aber es geht nicht nur um die Sprache. Wenn du genau schaust, siehst du überall Zeichen der okzitanischen Identität. Auf den Autos, auf Hausmauern, als Schmuckstück – überall findest du das rote Okzitanisch-Kreuz. Es gehört zu uns.“ Und mitunter zieht man die örtlichen Hoheiten auch ganz gerne auf Okzitanisch durch den Kakao. Etwa den in Nîmes allgegenwärtigen Augustus. Majestätisch thront er in der Nähe des Maison Carrée, eines römischen Tempels, dem Präsident Mitterrand einst mutig eine hochmoderne Bibliothek von Norman Foster gegenüberstellen ließ. Hier steht nun Kaiser Augustus auf seinem Sockel und streckt den Arm wichtigtuerisch in die Luft. Man hat ihm den Beinamen „Mire so plou“ gegeben, Okzitanisch für: Der, der nachprüfen wolle, ob es regnet.