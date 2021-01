Salz aus dem Meer: Hier liegt das weiße Gold

Wie so oft in Frankreich, ist auch diese Gegend ein Fest für Kinofans ebenso wie für Gourmets. Die weiten Sandstrände von Gruissan-Plage mit ihren pittoresken weißen und pastellfarbenen Stelzenhäuschen dienten 1986 Regisseur Jean-Jacques Beneix als Kulisse für seinen Kultfilm „Betty Blue – 37,2 Grad am Morgen“ und, apropos Kult, der Schauspieler Pierre Richard, einst „Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh“, hat sich überhaupt gleich hier niedergelassen.

Seit 1986 betreibt Richard mit seiner Schwester Véronique das Weingut Château Bel Évêque am Rande von Gruissan und ist, wie Besucher-Guide Caroline erzählt, eine wertvolle Stütze für den örtlichen Tourismusverein. Wenngleich auf den ersten Blick eher zurückhaltend. Sein Weingut liegt am Ende der staubigen Schotterstraße, die an den Salzverdunstungsbecken von Gruissan vorbeiführt. Wer den Weg dahin findet (angeschrieben ist er nur auf einem verwitterten Holztäfelchen), dem winken, so der zerstreute Monsieur Richard daheim und aufgelegt ist, Foto, Autogramm, und selbstverständlich Wein. Unter anderem Syrah und Grenache reifen auf den Kalksteinböden, die hinter den Lagunenseen der Küste entlang emporragen. Schon auf der Wanderung durch die Salzgärten von Gruissan grüßt Monsieur Richard – zunächst via Rebstock, der (zu Dekorationszwecken) mitten aus dem Salzfeld ragt, und später als Etikett auf den Weinflaschen, die im Touristenshop zu erstehen sind, gemeinsam mit Salzfässchen, Salzsäckchen und Salzkaramellen in allen erdenklichen Größen und Formen – sie begeistern nicht zuletzt die zahlreichen französischen Ausflügler, die hierher zum Baden, Austernessen und, ja, zum Salzshoppen kommen.