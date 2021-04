Der Strand, an dem Mitzi Müllers Herz brach

Die französische Riviera wurde im 19. Jhdt. von reichen Engländern und Amerikanern als Erholungsgebiet entdeckt. Juan-les-Pins, ein Seebad am Golfe Juan, erschien erst um 1865 auf der Landkarte. Claude Monet malte vom damals am menschenleeren Strand den Blick in Richtung Antibes. Mit der Errichtung einer direkten Straße nach Antibes kamen Investoren. Und mit ihnen Adelige, Begüterte, Intellektuelle und Kriminelle. Die Landschaftsmaler wurden weniger, die Sonnenhungrigen mehr. Man tauschte gesittete Kurbäder der Normandie gegen Körperkult am Sandstrand von Juan-les-Pins. Zu den ersten Entdeckern gehörte US-Entertainer Cole Porter, er war gewissermaßen die Vorhut des später berühmten Jazz-Festivals, wo Miles Davis und Ray Charles gastierten. Im Gefolge von Picasso und Porter kam die Pariser und US-amerikanische Bohème. Als der unvorstellbar reiche Amerikaner Frank Jay Gould, dessen Vater ein Vermögen mit Eisenbahnen gemacht hatte, hier ein Hotel errichtete, folgte tout Hollywood und der Aufstieg Juan-les-Pins zu einem einzigartigen Ort ausschweifenden Vergnügens.

Von Goulds einst legendärem Hotel ist wenig übrig. Investoren träumten vergebens davon, dass Brad Pitt und Angelina Jolie hier Luxus-Penthäuser erwerben würden und der Bürgermeister will aus dem Partyort ein Ökoparadies machen. Die Sandstrände sind immer noch traumhaft.