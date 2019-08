Warum Schweden hart im Nehmen sind

Es ist vor allem eine wirklich körperliche Herausforderung, mit der wir es zu tun haben. Vier Stunden Floßbauen für sechs Stunden Floß fahren. Der Gedanke daran, dass am Ende eine Auffangeinrichtung die Baumstämme im Wasser aufhält und wir das Holz nur mehr von den Seilen lösen, aber nirgends mehr hin tragen müssen, hilft. Was auch geholfen hätte, wäre der Hinweis, dass man hier Handschuhe gut brauchen kann. Die Stämme aus Kiefer und Tanne müssen wir zwar nicht selbst fällen – sie warten in Stapeln unweit des Ufers –, zum Wasser muss man sie aber schon selber bringen. Schiefer und Abschürfungen bei unsachgemäßer Behandlung sind im Preis inbegriffen. Wer nicht schleppt, steht im Wasser und bindet die Stämme zusammen. Es hat definitiv unter achtzehn Grad. Im Vorteil ist, wer sich mit Seilen und Knoten auskennt. Also nicht ich. Instruktor Benno bleibt geduldig, schließlich kommen hier nicht nur schwedische und norwegische Familien zum Floßbauen, sondern auch weniger Fluss- und Floß-Affine, vor allem deutsche Touristen. Dabei passt das Wort Tourist so gar nicht in diese dünn besiedelte Landschaft. Wer hier urlaubt, sucht Naturnähe, Elche und Abenteuer. Von Touristen in Massen kann keine Rede sein, die findet man nicht einmal rund um Värmlands zweitgrößte Sehenswürdigkeit, den Fryken-See, der Heimat von Literaturnobelpreisträgerin Selma Lagerlöf, die dort ihren Roman „Gösta Berling“ ansiedelte. Wölfe und Bären kommen darin vor. Denen begegnet man selten in Värmland, eher Elchen. 400.000 Exemplare gibt es in Schweden, die meisten davon hier. Rund hundert davon sind weiß – eindeutig die größte Sehenswürdigkeit der Gegend. Nicht nur Gäste, auch die Schweden lieben sie: Das staatliche Fernsehen hat sogar eine Elch-Fernsehsendung erfunden – „The Great Moose Migration“, nachzusehen unter svtplay.se/den-stora-algvandringen. Wer statt Elch-TV Live-Erlebnisse will, sollte auf Lichtungen mit Wildblumen achten, wo die Tiere spätabends äsen.