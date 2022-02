Bezaubernde "Borgi": Winzige Städte mit Charme in Italien

Zum Abschluss geht es an den Gardasee, dessen lombardischer Teil ebenfalls zur Provinz Brescia gehört. Manches spricht dafür, die Gegend zu bereisen, wenn sich die Blütenpracht entfaltet, Parks und Gärten, in der Regel ab Ostern, ihre Tore für Besucher öffnen. In der Vorsaison aber lassen sich postkartenschöne Borghi wie Limone sul Garda, Gardone Riviera oder Tremosine unter anderen Vorzeichen entdecken. Wer jetzt kommt, muss die sonst so turbulenten Uferpromenaden nur mit Wenigen teilen. Auch an Attraktionen wie das „Vittoriale degli Italiani“, das ehemalige Anwesen des Dekadenz-Dichters Gabriele D’Annunzio, geht es jetzt noch entspannt zu. Selbst an spektakulären Aussichtspunkten bilden sich noch keine Menschentrauben.