Neun Reise-Abenteuer für Frühaufsteher

Wer sich morgens mit dem Boot vom kleinen Küstenort Meridien auf die Insel Sapelo begibt, der gelangt in eine andere Welt: die Heimat der Geechee. Die Geechee sind die direkten Nachfahren der westafrikanischen

Sklaven, die im 18. Jahrhundert auf den ansässigen Reisplantagen arbeiteten. Nach dem Bürgerkrieg erwarben viele von ihnen Land auf der abgelegenen Insel. Bis heute konnten sie so ihre eigene Sprache und einzigartige Kultur bewahren. Einen guten Einblick in die Geechee-Kultur vermittelt beispielsweise eine Tour mit dem Einheimischen JR Grovner, der den Teilnehmern die interessantesten Plätze der Insel zeigt. Dazu gehören der Behavior Cemetery, der alte Leuchtturm und der unberührte Sandstrand sowie eine vielfältige Tierwelt mit Hirschen, Alligatoren, wilden Truthähnen und verschiedenen Vogelarten. Im historischen Dorf Hog Hammock, das zirka 45 Einwohner zählt, erfahren Besucher beispielsweise, wie seit über 300 Jahren traditionelle, handgeflochtene Körbe aus Süßgras und Palmenblättern hergestellt werden.

Donauwörth: Kreuzsegnung in Bayerisch-Schwaben

Durch die Pilgerstadt Donauwörth in Bayerisch-Schwaben führen bereits seit dem 13. Jahrhundert Pilgerwege, die seit jeher von Gläubigen aus aller Welt erwandert werden. Auch die internationale Friedens- und Kulturroute „Jerusalemweg“ passiert seit 2021 als weltweit längster Pilgerweg die Stadt an der Donau. Einen besonderen Ort der Ehrfurcht und Ruhe finden Besucher in der Kloster- und Wallfahrtskirche Heilig Kreuz. An dem Gnadenort befinden sich neben dem Grab der Herzogin Maria von Brabant, die von Herzog Ludwig II. von Wittelsbach im Jahr 1256 auf seiner Burg unschuldig enthauptet wurde, bereits seit fast 1.000 Jahren Splitter des Kreuzes Jesu Christi. Jeden Freitag um 8 Uhr werden die Teilnehmer der Heiligen Messe, darunter auch viele Pilger, mit dem Kreuzpartikel gesegnet.