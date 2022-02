Heuer läuft es wieder rund: Genusstouren und Rad-Challenges

Einsames Strampeln auf dem Ergometer, um auch im Winter dem Lieblingshobby der Nation nachzugehen – diese Zeit ist vorbei. Radbegeisterte wollen wieder die Natur genießen, sich mit gleichgesinnten Radfreunden treffen oder bei einem Event mitradeln, um landschaftlich schöne Strecken auch einmal ohne Autoverkehr erleben zu dürfen. Ein paar Tipps quer durch die Bundesländer.

Ein absolutes Highlight für Genießer ist die neu geschaffene Kärnten Seen-Schleife: Die dreihundertvierzig Kilometer lange Radtour führt in Etappen an den zehn schönsten Seen des südlichsten Bundeslandes entlang – vom Weissensee im Westen bis zum Klopeiner See im Osten. Vor allem die vielen Bademöglichkeiten, auch am Flussufer der Gail oder der Drau, machen diese Schleife zu einer optimalen Tour für den Sommer (kaernten.at/seenschleife).

Wer es als Kärnten-Liebhaber sportlicher mag: Von 21.–26. Mai findet die Tour de Kärnten, das größte Etappenrennen des Landes, statt (tourdekaernten.at).

Weinselig

Radwege entlang des Wassers bietet auch die Steiermark mit dem Murradweg und dem Ennsradweg. Jüngeren Datums ist aber die Weinland Steiermark Radtour. Eine genussvolle Variante, um auf mehr als vierhundert Kilometern Länge die Sonnenseiten des Südens kennenzulernen. Insgesamt sieben Thermen und unzählige Buschenschenken liegen entlang der Strecke und erleichtern (oder erschweren, je nach Sichtweise) das Vorankommen. Der Einstieg in die Rundtour ist an vielen Stellen möglich, am besten nützt man die Bahnverbindungen mit Radmitnahme. Wer nicht gern selbst plant: Die Region lockt mit drei- bis neuntägigen Pauschalangeboten (steiermark.com).

Auch in Niederösterreich pedaliert man weinselig: Die Retro-Tour In Velo Veritas findet am 11. und 12. Juni statt, Start- und Zielort ist Wolkersdorf. Es geht durch Kellergassen und teils auf Schotterstraßen dahin. Im Mittelpunkt stehen Labstationen und kulinarische Köstlichkeiten aus dem Weinviertel. Zeitnehmung gibt’s keine. Voraussetzung ist ein Rennrad aus Stahl bis Baujahr 1987 mit Schaltung am Rahmen, Riemenpedalen und außen liegenden Bremszügen (inveloveritas.at).