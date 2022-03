Eine Reise in die drei glücklichsten Länder der Welt lohnt sich

Das Ranking wertet jedes Jahr in einer globalen Umfrage anhand mehrerer Variablen, in welchen Ländern die Bewohner am glücklichsten sind. Die für die Studie Interviewten schätzen unter anderem ihre Lebenserwartung, die soziale Unterstützung durch ihr Umfeld und ihre Maß an Entscheidungsfreiheit im politischen System ein. Alle Ergebnisse, Variablen und Details der Studie.