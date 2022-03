Noch ein Grund für Amsterdam: Die Floriade 2022

Vier Meter unter dem Meeresniveau steht ein kleines graues Haus mit einem roten Dach. Alles an dem Haus, Türstöcke bis Dachziegel, ist aus Plastik. Und das ist gut. Es sind Sackerln, die sonst nicht wiederverwertbar sind. Das kleine Haus aus zwanzig Tonnen Plastiksackerln steht in der holländischen Provinz Flevoland. Die wurde auf Land errichtet, das durch Deiche erst in den vergangenen hundert Jahren trockengelegt wurde – und damit die größte von Menschen erschlossene Landfläche der Welt ist.