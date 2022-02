Wie reisen wir 2022? Acht Trends von Tourismusprofis

Martin Ebster, Tourismusdirektor St. Anton am Arlberg: „Wir arbeiten seit Jahrzehnten an unserer Ökobilanz. Durch den Kartellsee und die Kraftwerke ist die österreichische Region St. Anton am Arlberg bereits seit 2006 in der Stromversorgung autark. Die Kristalle aus den Schneekanonen sind sauberer als Naturschnee, sie bestehen lediglich aus Wasser in TrinkqualitĂ€t und Luft. Im FrĂŒhling unterstĂŒtzt das Schmelzwasser in den BĂ€chen wiederum die Energiegewinnung. Nach dem Grundsatz ‚so viel wie nötig, so wenig wie möglich‘ erfassen unsere Pistenmaschinen durch ein integriertes GPS-System in Echtzeit die exakte Schneehöhe und helfen so bei einer naturschonenden Beschneiung. Der zentrale Bahnhof macht den Zug zum attraktivsten Verkehrsmittel fĂŒr Urlauber. 2021 wurde St. Anton am Arlberg zudem als offizielle KLAR!-Modellregion ausgewĂ€hlt. Teilnehmer dieses Programms werden vom Klima- und Energiefonds dabei unterstĂŒtzt, sich frĂŒhzeitig und wissenschaftlich fundiert auf die Herausforderungen des Klimawandels einzustellen.“