Eine optische Überraschung bereiten den Wanderern die schwarz-weiß gefleckten Friesischen Kühe, die sich oft hinter den für Menorca typischen Trockensteinmauern tummeln und die so gar nicht in die mediterrane Szenerie passen wollen. Kein Wunder: Die Rinder wurden im 18. Jahrhundert aus den Niederlanden eingeführt. Aus ihrer Milch wird der berühmte menorquinische Käse Queso de Mahón produziert. Verkauft wird selbiger so gut wie in jedem Lebensmittelladen – und das zu wirklich wohlfeilen Preisen.

Pferde-Fest