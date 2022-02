Kurzurlaub am Traunsee: Mit der Bim zum Lacus Felix

Elferfrage: Welchen österreichischen See kann man mit der Straßenbahn erreichen? Für Oberösterreicher ist es eine Einserfrage: den Traunsee. Dieses Hintergrundwissen verleitet zum klimafreundlichen, winterlichen Kurzurlaub am Traunsee.

Das geht ganz unkompliziert: Nur wenig mehr als eineinhalb Stunden braucht die Bahn von Wien bis Attnang-Puchheim (und steckt dabei das Auto locker in die Tasche), danach noch einmal zwanzig Minuten mit der Salzkammergutbahn bis zum Bahnhof Gmunden, wo schon die offiziell sogenannte Traunseetram wartet. Mit der gelangt man in zehn Minuten – vorbei an so klingenden Haltestellen wie „Tennisplatz“ und (no na) „Keramik“ – ins Zentrum der hübschen Stadt. Entsteigt man dort relaxt der Bim, weiß man, warum man die Großstadt hinter sich gelassen hat: Weil man dort nirgendwo direkt an einer Seepromenade aussteigen kann.

Die Römer nannten den Traunsee Lacus Felix, also den „Glücklichen See“. Wieso der See glücklich ist, wissen wir nicht genau. Tatsache ist aber, dass er glücklich macht – vor allem wenn man an einem strahlenden Wintertag seine Ufer entlangwandert. Das kann man vom Hauptplatz in Gmunden aus in zwei Richtungen tun: Entlang der im Winter herrlich wenig befahrenen Ostuferstraße am Hoisnwirt vorbei bis zum letzten Umkehrplatz – da ist man direkt unter dem imposanten Traunstein (und kann den Bergsteigerfriedhof besichtigen). Dauert längstens zwei Stunden, Rückkehr bei Bedarf mit dem Traunsee-Ruftaxi.