Religionen haben sich schon um vieles gebildet, um Gottheiten, Geister und Elemente. Da ist auch jene kultische Verehrung, die mancherorts dem Knödel entgegenkommt, nicht verwunderlich. Zumal der Knödel ja eine Art Element ist, zumindest für die Tiroler. Denn, so der Volksspruch: „Knödel und Nudeln, Nocken und Plenten. Das sind der Tiroler vier Elementen“.

Die ältesten archäologischen Nachweise für Knödel gibt es aber nicht in Tirol, sondern in Oberösterreich. Das rühmt sich heute nicht von ungefähr gerne als das Knödel-Land schlechthin. Dort wurden Reste früher Formen der Teigkugel in einer jungsteinzeitlichen Siedlung ausgegraben. Viertausend Jahre alt sind sie. Damals allerdings kulinarisch nicht ganz so raffiniert wie heute. Grammel- oder Zwetschkenfüllungen fanden erst später ihren Weg in die Kugeln.