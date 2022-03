Gran Canaria, Spanien: Was einem in Tejeda blüht

Die Fahrt nach Tejeda hat’s in sich: Von den Dünen in Maspalomas bis in das kleine, rund tausend Meter über dem Meeresspiegel gelegene Gebirgsdorf sind es zwar nur fünfzig Kilometer, für die braucht man aber, den vielen Serpentinen (und Radlern) sei Dank, an die zwei Stunden. Warum man sich diese Fahrt auch dann antun sollte, wenn man gerade im Badeurlaubsmodus ist? Weil Tejeda als eines der schönsten Dörfer der Kanaren und sogar ganz Spaniens gilt.

Das verdankt die Tausend-Seelen-Gemeinde zunächst einmal seiner spektakulären Lage im gebirgigen Inselinneren. Der auf jeder Postkarte abgebildete markante Hausberg ist der 1.404 Meter hohe Roque Bentayga, den man am besten von der verkehrsberuhigten Flaniermeile im Ortszentrum bewundert. Hauptattraktion des Dorfes sind aber – die Mandeln. Da die meisten Bewohner vom Anbau von Zitrusfrüchten und Mandeln leben, verwandelt sich zu Frühlingsbeginn das ganze Tal unterhalb des Ortes in ein rosa-weißes Mandelblütenmeer.