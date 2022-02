Finnland: 5 Gründe für Urlaub im glücklichsten Land der Welt

Mit über 3,3 Millionen Saunen in einem Land mit 5,5 Millionen Einwohnern steht die Bedeutung der finnischen Saunakultur außer Frage. Ob Dächern hoher Gebäude oder auf privaten Inseln fernab geschäftiger Städte – Saunas finden sich überall. In diesem Frühjahr wird eines der angesagtesten Restaurants in Tampere, das Periscope by Arto Rastas, eine eigene 350 Quadratmeter große Saunaterrasse auf der Dachterrasse des Restaurants eröffnen. Hier stehen Besuchern zwei Saunen und drei Whirlpools, wie auch ein warmes Glashaus zur Verfügung – all das begleitet vom Panoramablick über die Stadt und die umliegenden Seen. Auch vom Dach von Tamperes neuestem Hotel Lapland Hotels Arena bietet sich ein Ausblick. Die Terrasse im 12. Stock des Hotels bietet drei Saunen, ein Whirlpool, Bars und Küchen mit Panoramablick. Für mutige Besucher bietet sich dieses Jahr ein Highlight: die außergewöhnliche Eissauna auf dem Gelände einer der ältesten öffentlichen Saunen Finnlands am Näsijärvi-See.