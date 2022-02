Pitztal: Auf, über und unter dem Gletscher

Wen diese ganze hochalpine Herausforderung herzlich wenig schert, der kann sie ausblenden. Die Pisten sind auch in dieser Höhe komfortabel weit und gut gebügelt, Skihütten wie die Sunna Alm sind – hochmodern – aus Glas und Massivholz zusammengezimmert und das Après-Ski in Orten wie Mandarfen deutlich entspannter als in den umliegenden Tälern.

Doch wer ins Pitztal kommt, will sich mit der hochalpinen Winterlandschaft meistens näher einlassen. Das kann man auch in kleinen Schritten wagen. Gefahrlos und – wo nötig – von Bergführern gut behütet kommt man mit Gletscherhöhlen, Tiefschneehängen und sogar mit Eiswänden in Kontakt, und das sind Erlebnisse, die man sich gar nicht zugetraut hätte. Besonders eindrucksvoll: Sich über spiegelglattes Eis in eine Höhle unter einem Gletscher vorzutasten, ist ein Ausflug in eine Welt, die man unter dem endlosen Weiß der Hänge nie erwartet hätte ... und sie fängt ganz einfach neben der Piste an. Im Frühjahr, erklärt Raphael der Bergführer, verschwindet diese Höhle hinter einem Sturzbach aus Gletscherwasser. Jetzt, im Winter, kann man in das Dunkel unter den Eismassen eintauchen.