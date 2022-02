Kungsleden in Schweden: Diesen Sommer gehe ich weitwandern

Dieses Abisko ist an sich schon ein Zauberort. Es liegt knapp zweihundert Kilometer nördlich des Polarkreises am gewaltigen See Torneträsk im letzten Winkel Schwedens. Die norwegische Grenze ist nur eine halbe Autostunde entfernt, direkt am Pass Riksgränsen, der das Meeres- und Golfstromklima vom eiskalten Lappenplateau fernhält. Nach Abisko kommt man, um Polarlichter zu sehen (im Winter) oder die Mitternachtssonne (im Sommer), man geht hier fischen. Oder eben wandern, zum Beispiel wenn man durch das Holztor tritt, das den Start des Kungsleden markiert. Fast alle, die das tun, gehen weiter als nur meine fünf Meter, die meisten sogar hundertfünf Kilometer bis Nikkaluokta. Der Abschnitt bis dorthin ist viel begangen und von noch herausstechenderer Schönheit an weiten, baumlosen Tälern und Bergen. Dabei quert man Flüsse über Brücken, durchschreitet Sumpfland über Stege und blickt auf die höchsten Berge Schwedens: Der Kebnekaise ist 2.097 Meter hoch und war namensgebend für jene Leitgans Akka von Kebnekaise, mit der einst Nils Holgersson in den Norden flog, Sie erinnern sich.