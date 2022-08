Bad Ischl neu gedacht: Sommerfrische geht auch ohne Kaiser

"Grüß Gott!“ Wer in Bad Ischl vor dem Frühstück eine Runde Joggen geht, wird im Sisipark und entlang der Traun nicht selten mit einem Morgengruß von den Einheimischen bedacht. Durchaus überraschend für Besucher, die erwartet hatten, Parks und Fotomotive mit vielen ausländischen Tagesgästen zu teilen. Von ihnen ist seit der Pandemie aber nicht viel zu sehen.

In Ischl ist man ohnehin stolz darauf, als Dorf nicht zu einem großen Souvenirgeschäft verkommen zu sein – so wie manch andere Touristen-Hochburgen in der Gegend. Zwar ist die Kaiser-Historie nach wie vor allgegenwärtig, doch die Hotel- und Gastroszene tut einiges, um sich vom Erzählstrang der Sommerresidenz von Sisi und Franz Josef zu lösen. „Es gibt so viele andere interessante Aspekte in der Geschichte Ischls“, erklärt Verena Schweiger, Geschäftsführerin des Hotels Goldener Ochs. Lieber beschäftigt sie sich mit den Schriftstellern und Künstlern, die Ende des 19. Jahrhunderts im damals äußerst hippen Kurort verkehrten. So wie Arthur Schnitzler, dessen Name nun die neu gestaltete Tagesbar im legendären Hotel trägt. Dazu gibt es passende Möbel von Thonet bis Adolf Loos.