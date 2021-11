Der Traum vom Glanz möndäner Sommerfrische

Oskar Kokoschka, Alma Mahler-Werfel oder Gerhard Hauptmann zählten einst zu den illustren Gästen. Das Südbahnhotel am Semmering war Inbegriff mondäner Sommerfrische der Zwischenkriegszeit, ehe mit dem Zweiten Weltkrieg der Niedergang des Luxushauses begann. Seit 1976 der Hotelbetrieb eingestellt wurde, stand die schlossartige, 18.000 Quadratmeter große Immobilie leer. In den vergangenen Jahren diente sie in den Sommermonaten als Spielstätte für Kulturveranstaltungen. Nun keimt mit dem Verkauf an Immobilienunternehmer Christian Zeller in der Region Hoffnung auf, an die Glanzzeiten des legendären Grand Hotels anschließen zu können.