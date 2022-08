Bad Ischl feiert den Kaiser

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause feiert Bad Ischl in diesen Tagen wieder Kaiser Franz Josef (1830–1916), der den Sommer stets in der Kurstadt verbracht hat. Nostalgie und Unterhaltung stehen dabei im Mittelpunkt. Das Ischler Kurorchester eröffnet am Sonntag, den Feierreigen, der unter dem Motto „Auf den Spuren von Sisi und Franz“ steht. Abends lädt der Nostalgieverein zum Auftaktkonzert in den festlich geschmückten Kurpark.

Am Montag, den 15. August, trifft um 11.15 Uhr der nostalgische Kaiserzug ein. Anschließend ziehen die historisch gewandeten Festgäste zum im Kurpark stattfindenden Kaiserfest der Bürgermusikkapelle.

Das kaiserliche Geburtstagsfest am 18. August beginnt mit der Aufstellung der Regimenter im Kurpark, um 10 Uhr ist Kaisermesse in der Stadtpfarrkirche. Parallel zum Kaiserfest läuft das Lehár Festival.