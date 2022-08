Die Kaschubei: Gottes Resterl- Landschaft

Die Kaschuben antworten auf die Frage, wie viele Seen es in der Kaschubischen Seenplatte gibt, mit „Was zählt als See?“. Rechnet man alle größeren Gewässer über ein Hektar, so seien es rund fünfhundert bis sechshundert. Dazu kommen unzählige winzige Lacken und Teiche. Und alle Gewässer haben Trinkwasserqualität.

Die tiefblauen Wasseraugen prägen die Landschaft der Kaschubei, auch Kaschubien genannt, im Norden Polens. Dazwischen erstrecken sich sanfte Hügel, dichte Wälder mit Kiefern und Birken, weite Weizenfelder und verschlafene Dörfer und Gehöfte. Obwohl die sehenswerte Stadt Danzig (Gdansk) nur gut dreißig Kilometer östlich liegt, könnte der Kontrast nicht größer sein: Die Kaschubei ist Lichtjahre von Hektik und Lärm entfernt.

Genau das ist die Stärke des unaufgeregten Landstrichs: Hier kommen Menschen zur Ruhe. Sightseeing-Stress gibt es keinen, dafür vielfältige Möglichkeiten für Naturgenuss: Radfahren, Wandern (im Herbst sind die Wälder pilzreich), Reiten sowie Wassersport mit Schwimmen, (Stand-up-)Paddeln, Surfen, Segeln. Auf ausdauernde Kajak-Freunde wartet die einundvierzig Kilometer lange Raduńskie-Schleife durch siebzehn Seen und den Fluss Radaune.