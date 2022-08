In Lovran, die älteste Stadt an der Riviera Opatija, schlendert man durch die schmalen Gassen, vorbei an den alten Häusern und der bunten Blumenpracht. „Der Name Lovran leitet sich vom kroatischen ,Lovor’ für Lorbeer ab. Lorbeeren sind sowohl im Wappen von Lovran als auch in der umgebenden Vegetation üppig vorhanden“, erklärt Guide Nikola.