Fein säuberlich liegt die Kletterausrüstung aufgelegt bereit. Nicht für eine Bergbesteigung, nein, heute wandern die acht Besucher des Olympiaparks auf den Gipfel des Acrylglas-Daches des Stadions. „Wie viel wiegst du?“, fragt der Kletterprofi. Eine möglichst ehrliche Antwort erwartet er. Das sei auch im eigenen Interesse der Teilnehmer. Denn am Ende der Tour fliegen die Mutigen unter ihnen mit dem Flying Fox in vierzig Meter Höhe über das Stadion. Und wer da zu wenig Gewicht hat, bleibt in der Mitte hängen. Also packt er neben Karabinern und Seilen, je nach Bedarf, auch noch ein Gewicht in den Rucksack.