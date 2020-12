Dresden, die Stadt der „Gaffeesachsen“ und "Eierschecken“

In der berühmten Semperoper, die am Ende des Zweiten Weltkriegs bis auf die Grundmauern abgebrannt ist und in der DDR-Zeit wieder originalgetreu aufgebaut wurde, sind es die kleinen Anekdoten Kleins, die den Rundgang so lebendig machen. „Die Loge vom letzten König von Sachsen, Friedrich August der Dritte, hier oben. Beim Anfangsapplaus hat er noch fest geklatscht, dann wurde der Vorhang zugezogen, er ging in die nächste Kneipe und zehn Minuten, bevor die Vorstellung zu Ende war, holten ihn seine Pagen für den Schlussapplaus.“