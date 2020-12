Die schönsten Gärten Italiens

Auf der Liste von The Planets World steht unter den zwölf schönsten Gärten Italiens die Villa d’Este in Tivoli an erster Stelle. Kardinal Ippolito d’Este ließ im Jahr 1550 um seine Villa eine weitläufige Gartenanlage mit den berühmten Wasserspielen (mehr als 500 Brunnen) errichten. Sie verkörpert die Seele der italienischen Renaissance und ist Vorbild für formale Gärten. Nach dem Tod des Kardinals verwilderte der Garten und geriet in Vergessenheit. Das änderte sich, als der Staat 1920 den Palast erwarb und aufwendig restaurieren ließ. Seit 2001 ist die Villa auf der Liste der UNESCO als Weltkulturerbe. Eintrittspreis: 12 Euro.