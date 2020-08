Grundlsee: Die schönsten Ausflüge

Gabi zeigt zum Gasthof Ladner auf das andere Ufer, wo früher die Straße endete. „Als der einzige Weg noch übers Wasser geführt hat, sind Lieferungen für den Greißler und die Post beim Ladner abgegeben worden. Der hat Fetzen in die Fensterl, für jeden Einwohner von Gößl hat es eines gegeben, rausgehängt und jeder im Dorf hat gewusst, wenn was abzuholen war.“ Von ihrem Heimatort Gößl wandert Gabi mit ihren Gästen Richtung Toplitzsee, vorbei am Klettergarten Gößlerwand. „Von do inten siacht ma die Geßler-Wond so scheh!“, sagt die Grundlseerin mit roten Backerln in Mundart. „Hier in Gößl ist noch einmal ein eigener Dialekt. Da hat sich die Sprache durch die Abgeschiedenheit mehr gehalten.“ Charmant, authentisch und so gar nicht steirisch klingt ihr Dialekt.