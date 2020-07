Die schönsten Ferienhäuser Österreichs: Von der Almhütte bis zum Schloss

Am sonnigen Südhang mit schöner Aussicht auf das Pinzgautal, mit Garten, privatem Schwimmbad und Jacuzzi, dazu ein Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool. Für 16 Gäste auf 220 m² Wohnfläche und Kinderspielplatz mit Schaukeln und Rutsche. In wenigen Minuten erreicht man Zell am See und Kaprun sowie den Golfplatz. Jeder Gast bekommt zusätzlich im Sommer eine Fun+Card mit freiem Eintritt für Bad & See, Fun+Card Programmen und ermäßigten Zugang zu vielen Attraktionen. Ab 3.752,14 €für sieben Nächte.