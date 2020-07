Sommerfrische und Ayurveda in Geras im Waldviertel

„Breathwalk, Gongbäder und Chanten ergänzen das Programm“, sagt Gnant. Und was kann man sich darunter vorstellen? „Breathwalk verbindet achtsames Gehen mit rhythmischer und bewusster Atmung sowie meditativen Übungen im Freien. Gesprochen wird dabei nicht. Der stille Spaziergang unterstützt Herz und Kreislauf, regt Stoffwechsel und Drüsensystem an, kräftigt die Rückenmuskulatur und erhöht die Konzentrationsfähigkeit. Durch die heilende Wirkung des Gong-Schalls werden Körper und Seele in Balance gebracht. Das Chanten, Heilsingen, macht nicht nur Freude, sondern auch eine positive Grundstimmung, baut Stress ab und senkt den Blutdruck.“ Die Lebensstil-Beratung, sanfte Atemübungen und ein ausgleichendes Yoga-Programm unterstützen diekörperliche und auch mentale Neuausrichtung.