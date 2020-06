Die 20 beliebtesten Urlaubsregionen der Österreicher

Klarer Favorit der österreichischen Ferienhaus-Suchenden ist also Urlaub im eigenen Land. Neben dem Bundesland Kärnten als meistgesuchte Region finden sich übrigens auch gleich vier Kärntner Seen unter den beliebtesten Gegenden: Der Wörthersee auf Platz 2, Faaker und Klopeiner See auf Rang 6 und 7, und der Ossiacher See auf dem 9. Platz.