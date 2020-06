Griechenland: Wieder Direktflüge von Wien nach Kreta

Jetzt ist es wieder so weit. Der Startschuss für die Sommersaison am Mittelmeer ist gefallen. Tui und Ruefa starten ab Anfang Juli 2020 wieder mit günstigen Pauschalangeboten inklusive Direktflügen von Wien auf die griechische Insel Kreta. Lebendige Städte, malerische Dörfer, archäologische Stätten, wilde Schluchten und bis zu 2.400 Meter hohe Berge verheißen einen abwechslungsreichen Aufenthalt. Die meisten Urlauber buchen eine Pauschalreise zu Kretas bekannten Ferienorten Chersonissos, Malia oder Georgioupolis. Die Insel hat zwei internationale Flughäfen, einer befindet sich in der Hauptstadt Heraklion, der andere in Chania.