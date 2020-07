Die schönsten Wellness-Pools Europas

Fügen/Tirol (Österreich)

Badegenuss in seiner reinsten Form verspricht der „Green Pool“ des Gartenhotel Crystal**** in Fügen, Tirol. Der „Bio-Poolum“ wurde vom österreichischen Architekten Wolfgang Pöschl designt und integriert sich sanft in die natürliche Umgebung. Mit einer Gesamtwasserfläche von 130 Quadratmetern besticht der biologische Schwimmteich auch mit ökologischem Bewusstsein: Das hier verwendete Zillertaler Wasser kommt ganz ohne chemische Klärung aus. Das familiengeführte Gartenhotel fokussiert sein Angebot auf eine energiebringende Auszeit in der Natur. Der großzügig natürlich angelegte und offene Garten spielt beim Wohlfühl-Angebot des Hotels eine tragende Rolle. Dieser erstreckt sich auf 4.400 Quadratmetern und soll für die nötige Inspiration während einer Auszeit sorgen. Fünf Tage Retreat „Glückslachen“ ab vier Nächten im Doppelzimmer Blütentraum mit Sonderverpflegung sowie Kursprogramm mit Nanni Glück, Humortraining, Lachyoga, positive Körperarbeit, Achtsamkeitspraxis sowie alle Hotel-Inklusivleistungen ab 648 Euro pro Person.