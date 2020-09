Dresden: Das Szeneviertel in der Neustadt

Frauenkirche, Zwinger, Residenzschloss – klar, das muss man in der Hauptstadt Sachsens gesehen haben. Aber Dresden hat noch mehr zu bieten. Als Kontrast zur barocken Altstadt in die Neustadt spazieren und eines der angesagtesten und alternativsten Szeneviertel entdecken. Oder mit dem Rad über die Augustusbrücke, vorbei am Goldenen Reiter, die Fußgängerzone der Hauptstraße entlang zur Äußeren Neustadt fahren.