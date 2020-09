Der Dschungel von Nepal, abseits des Himalajas

Die Straße nach Chitwan, die Kornkammer Nepals, ist noch schlechter als die Ost-Westverbindung. Aber die Fahrt – am Morgen startet man bei fünf Grad am Fuße des Himalajas, nach fünf Stunden schwitzt man im Dschungel des Nationalparks – zahlt sich aus. In einem kleinen Dorf am Narayani River lächeln Bauern die Spaziergänger aus fernen Ländern freundlich an. Ein junger Wiener landet auf der Suche nach einem WC in einer kleinen, mit Stroh bedeckten Privathütte, die er mit dem Dorfwirt verwechselt. Die Familie, obwohl keiner ein Wort Englisch spricht, bittet ihn herein, führt ihn zu ihrem Plumpsklo und bietet ihm freundlich Tee an. Gefaltete Hände, ein kleines Kopfwackeln und ein „Namaste“ sind allgegenwärtig.