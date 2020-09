Steiermark: Wandern, Radeln und Schwammerln suchen in Oberwölz

„Ihr müsst unbedingt eine Wanderung zur Glattjochkapelle machen, das ist der höchstgelegene Sakralbau Europas“, empfiehlt Paul vom Nachbartisch. Ein guter Tipp, wie die fünfköpfige Wandertruppe plus Dackel nach eineinhalb Stunden Fußmarsch vom Schöttljagdhaus feststellt. Das Wetter auf fast 2.000 Meter ist wolkenlos, die Kapelle aus dem 9. Jahrhundert ein Kulturkleinod, das aussieht wie ein aus Steinen gebautes, graues Zelt. Doch die Krönung des Ausflugs sind die Unmengen an Eierschwammerln, die den Boden am Rand des Waldweges orange färben. Suchen braucht man nicht, bücken, einsammeln und ab ins Körberl. Etwas versteckter die Steinpilze. Doch das geschulte Auge der Pilzfanatiker findet sie. Die Eierschwammerlsauce mit Knödel gibt’s gleich am Abend auf der Hütte, die Herrenpilze werden auf der Terrasse in der Sonne getrocknet.