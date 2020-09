Sansibar: Ein Restaurant, das man nicht vergisst

Auf das Inselchen an der Südostküste Sansibars gelangt man bei Ebbe in fünf Minuten zu Fuß, bei Flut wird man mit einem Boot vom Michamwi-Pingwe-Strand abgeholt. Und der ist mit dem Auto in zehn Minuten von Paje, in fünfzig Minuten von Stone Town und in neunzig Minuten vom nördlichsten Zipfel Sansibars, Nungwi, zu erreichen. Mit Köstlichkeiten aus dem Meer wird man belohnt: Als Vorspeise hausgemachte Tagliatelle mit Hummer (17 €), Tintenfisch auf Kürbis, Erdäpfeln und Zwiebeln (16 €) oder frittierte Fischfilets mit Sauce Tatar (15 €). Als Hauptgang hat man die Qual der Wahl zwischen Hummer pur (je 500 Gramm 30 €) und dem „The Rock Special“ (Hummer, King Prawns, Oktopus und Calamari vom Grill um 50 €). Vegetarier wird das würzige Gemüsecurry oder das The-Rock-Kokos-Tiramisù schmecken. Zum Abschluss lässt sich in den Loungesesseln der Rock-Cocktail (Rum, Ananassaft, Blue Curacao) bequem schlürfen.