Weißensee, der schönste Natur-Eislaufplatz

„Zu Kathrein friert der See zu“, sagt Jank, das sei eine alte Bauernweisheit, die sich jedes Jahr aufs Neue bestätige. Um den 25. November (Kathrein) beginnt sich auf dem kleinen Westteil des Weißensees eine dünne Eisschicht zu bilden. Von Mitte Dezember bis Anfang März tummeln sich auf der bis zu fünfzig Zentimeter dicken Eisdecke Eissportler, Pferdeschlitten und Winterwanderer. Auf einer freigeschaufelten Fläche spielen Kinder Eishockey, auf der anderen schießt eine fröhliche Gruppe Eisstöcke ins Zielfeld Richtung Daube. Eismeister Norbert Jank sorgt mit seinem Team für die Pflege der Eishockeyplätze, die Vierhundert-Meter-Rundbahn für Eisschnellläufer und die Eisstockbahnen. Besonders märchenhaft ist es, wenn kein Schnee liegt, der See wie eine Glasplatte zugefroren ist und sich die Berge in ihm spiegeln, auf den langen Kufen über das Glatteis zu schweben. Für Spiegeleis, auch Kerneis genannt, braucht es Trinkwasserqualität. Wenn das zufriert, kann man drei bis vier Meter in die Tiefe schauen. Wegen der Sonneneinstrahlung wird das Eis allerdings von Tag zu Tag matter.