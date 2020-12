Der Weltmeister der Chili-Saucen kommt aus Kärnten

Im März wurde „Tom’s Hot Sauce - Original“ bei den „Hot Pepper Awards“ in New York prämiert, jetzt landete Tom’s Chili-Spezialität bei den „Scovie Awards“ in New Mexico – der wichtigste internationale Wettbewerb für scharfe Saucen – auf dem ersten Platz. „Das ist der Oscar der Chili-Welt und so viel wert wie Gold bei den Olympischen Spielen“, freut sich der gebürtige Klagenfurter. Eine Jury aus Experten wählten aus 742 eingereichten Produkten die Kärntner Sauce – „pure Früchte, kein Konzentrat, kein Zuckerzusatz und keine künstlichen Konservierungsstoffe“ – aus. Das Geheimrezept will der Autodidakt (sowohl am Schlagzeug, als auch am Herd) nicht verraten.