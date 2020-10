Haubenkoch Stefan Haas: „Ich verbinde Essen mit Erotik“

Technobeat und Jazz geben in der Küche den Takt an. „Ich bin musiksüchtig. Über die Songauswahl reguliere ich den Druck. Am Vormittag gibt’s Techno, damit der Drive bleibt, wenn man 140 Gerichte hinausschicken muss, nehmen weiche, jazzige Klänge den Druck.“ Seine Leidenschaft für Musik und für seine absoluten Lieblingsspeisen – „der Geruch von Meerestieren, ob Austern, Oktopus, Hummer oder einer Dorade ist betörend“ – spiegelt sich in seinen Tattoos wider: Auf dem Boot sitzt er als Fischer, ein Riesenshrimp ziert seine Schulter, aus einem Grammophon springt ein Wal. „Nur beim Schlafen höre ich keine Musik.“