Bad Kleinkirchheim: Der längste Flow-Trail Europas

Schon den siebenten Sommer ist Miro in der Kärntner Region Bad Kleinkirchheim, Feld am See und St. Oswald unterwegs. Mit dem E-Bike oder Mountainbike, je nachdem, wie fit die Gäste sind. Heute führt er unsere mittelalterliche Gruppe mit Anschubhilfe über Stock und Stein, über Wiesen- und Waldwege und vor allem über den neuen Flow Country Trail. „Er ist mit 15,4 Kilometern der längste Europas“, sagt Miro, der im Sommer in der Sportschule von Wolfgang Krainer Outdoorsportarten wie Biken oder Stand Up Paddling unterrichtet und im Winter als Skilehrer nach Oberlech in Vorarlberg übersiedelt. „Jedes Jahr kommen mehr Bike-Gäste, das ist ein echter Trend. Egal ob Trail-Profis, Anfänger oder Kinder – wir haben hier in den Nockbergen unglaublich viele variantenreiche Radwege.“