Hans Krankl als Schiffskapitän

Alle ziehen an einem Strang, um das Schiff Österreich – und damit die ganze Tourismus-branche – gemeinsam aus der Krise zu führen und wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Das stellt die Österreich-Initiative „Nothing Like Austria“ im gleichnamigen Kurzfilm vom Wiener Medienkünstler und Initiator Chaluk humorvoll dar.