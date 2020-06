Ötztal/Sölden: Der außergewöhnliche Hüttenwirt

Zuvor, als wir im Hotel gearbeitet haben, kam der Vorwurf von den Kindern, wir hätten zu wenig Zeit für sie.“ Heute sind seine beiden Töchter auf der Gampe, sein Sohn in der Landwirtschaft und die Enkelkinder mit auf der Alm. „Wir sind eine florierende Familie – und damit meine ich nicht das Geld“, sagt Jakob voll stolz. Sein Tag beginnt um 5.15 Uhr mit Kaffee. Dann geht er im Arbeitsgewand zum Melkstand: „Die Kühe kommen, wenn ich schrei.“ Um 7.15 Uhr gibt’s Frühstück, anschließend geht’s im weißen G’wand in die Käserei, bevor er um 11 Uhr, wieder im Arbeitsgewand, in der Landwirtschaft oder in der Küche alle Hände voll zu tun hat.