Ein Teil der DNA der Reederei sei auch die Nachhaltigkeit. „Wir begegnen den Menschen und ihrer Kultur in den bereisten Regionen mit Respekt, bewegen uns in ihrer Kultur behutsam“, sagt Schäfer. Die Köche gehen auf den lokalen Märkten einkaufen und lassen sich von den Einheimischen kulinarisch inspirieren. Keine Buskolonnen warten auf die Passagiere bei Landausflügen, sondern in kleinen Gruppen werden die Touren, um Land und Leute kennenzulernen, geplant. Wie der Besuch einer Öko-Farm, Rad- oder Wandertouren und Offroad-Ausflüge mit dem Geländewagen. „Damit wollen wir auch jüngeres Publikum erreichen“, so Quasdorf. Dazu gehören auch spezielle Themenreisen wie die siebentägige Yoga-Reise in den Kanaren (ab 4.735 € pro Person).