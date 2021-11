Es begann alles mit einer Liebesgeschichte im 19. Jahrhundert. Der junge österreichische Unternehmer Julius Grünwald verliebte sich in die Tochter von Theodor Bauer, Direktor des Hotels De La Ville in Venedig. Um seinen zukünftigen Schwiegervater von sich zu überzeugen, ließ der Österreicher Julius Grünwald im Jahre 1880 aus zwei historischen Palästen in bester Lage am Canal Grande das Hotel Bauer-Grünwald errichten.