Unentdecktes Tunesien: Vom Dahar-Gebirge in die Wüste

In Fels und Erde gemeißelt

Die Höhlenwohnungen lernen Besucher in Zmerten kennen. Von außen sind die Dörfer fast nicht zu erkennen, nur die kleinen Eingänge sind zu sehen. Vom kreisförmigen offenen Innenhof geht es zu verschiedenen Höhlenräumen. Achtzehn bis fünfundzwanzig Grad hat es hier – ob Sommer oder Winter und der Sandstein sorgt für Luftdurchlässigkeit. Früher wohnten Familien in den, in Fels und Erde gemeißelte, Höhlen. Heute leben die Berber in Häusern, die urigen Behausungen wurden zu Museen oder bequemen Gästezimmern umfunktioniert. Ali zeigt seine ehemalige Troglodyten-Unterkunft, heute ein Museum, während seine Frau das traditionelle Gericht Ros Djerbi aus Gemüse, Ziegenfleisch, Rosinen, und feinen Gewürzen für die Besucher zubereitet. Bunte Körbe aus Halfagras, Tischdecken, Tontöpfe, Teppiche aus Schaf- und Kamelwolle – alles handgefertigt – bietet sie auch zum Kauf an.