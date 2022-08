Gozo: Ein Picknick unter Pinien

Bei ihrem „Gozopicnic“ (zu finden auf Instagram und Facebook) ist alles perfekt: der besondere Platz, die gemütlichen Polster, das Geschirr, der gekühlte Rosé, die selbst gemachte Erdbeer-Zitronen-Limonade, die Dips, der Kanincheneintopf, die Galetti mit Pfeffer, die frischen Artischocken. Und Ana selbst, die wie eine Märchenfee im bunten Kleid Geschichten erzählt. Man lässt sich nieder, genießt und fragt sich, wie es dazu gekommen ist.

Ana erzählt, dass die Picknick-Idee von ihrer Tochter Lisa stammt, für die sie bei gemeinsamen Streifzügen stets einen Korb mit gesundem Essen dabei hatte. Eines Tages fragte das Mädchen, warum sie das nicht auch für andere machen könnte. Eine Geschäftsidee war geboren, seitdem serviert Ana ihren Gästen an den schönsten Plätzen der Insel Picknicks in vielen Varianten – von vegan bis fleischlich-mediterran. Gut so. Weil die Zeit stehen zu bleiben scheint, während man sich das Leben auf der Zunge zergehen lässt. Und insgeheim betet, dass dieser so besondere Moment nie vergehen möge.