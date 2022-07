Guinea-Bissau: Riesenschildkröte auf Mini-Insel

Auf Kurzbesuch

Die Schildkröteninsel Poilão ist eine dieser heiligen Bijagosinseln. Fremde müssen daher am Strand bleiben und dürfen das dschungelartige Dickicht des Eilands nicht betreten. Das macht den Aufenthalt schwierig, aber das ökologisch betriebene Orango Parque Hotel bietet einen Ausflug nach Poilão an. Das Hotel liegt auf der Insel Orango im gleichnamigen Nationalpark und damit im 1996 ausgerufenen UNESCO-Biosphärenreservat, das den artenreichen Bijagos-Archipel mit achtundachtzig Inseln umfasst. Acht komfortable Übernachtungshütten, ein Freiluftrestaurant, ein Sandstrand und ein kleines Museum über die Lebenswelt der Bijagos warten auf die Gäste.

Von dort geht es per Boot nach Poilão – in vier Fahrstunden und ohne Komfort. Alles, was für den Zwei-Tages-Trip nötig ist, wird an Bord mitgeführt. Übernachtet wird in kleinen Ein-Personenzelten mit Schlafmatte, Katzenwäsche im Bottich, Outdoor-Toilette am Strand, zu essen gegrillter Fisch.

Belohnung für den Verzicht

Die Belohnung für den Verzicht ist der unberechenbare Schildkrötenbesuch: Sie kommen meist nachts, um der Hitze zu entgehen. Und so rufen die Guides mal mitten im Schlaf oder wenn gerade das Abendessen auf dem Campingtisch dampft. Sofort stürzen alle los, um zu sehen, wie sich eine gewichtige Mama den Strand hochschleppt, ein Loch buddelt und ihre tischtennisballgroßen Eier ablegt. Oder umgekehrt Hunderte Baby-Schildkröten Richtung Meer robben. In der Nacht ist nur rotes Licht erlaubt, Schildkröten orientieren sich am Licht, normale Taschenlampen würden sie in die Irre führen.